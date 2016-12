foto Facebook

- Era all'aeroporto di Birmingham, in Alabama, Stati Uniti, assieme alla madre e ai suoi due fratellini davanti al maxischermo per controllare gli orari dei voli, quando l'enorme tabellone si è staccato travolgendo la famigliola e uccidendolo. E' la morte assurda di un bambino di 10 anni, Luke Bresette, per il quale inutili sono stati i soccorsi. Lo schermo, che pesa oltre 200 chili, è piombato su otto persone, tutte rimaste ferite.