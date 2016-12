foto Ansa

20:55

- La polizia britannica non ha ancora chiarito le cause della morte, non lontano da Londra, dell'ex oligarca russo Boris Berezovski e compie per il momento accertamenti a tutto campo. Lo si legge in un comunicato che indica per ora come "non spiegato" il decesso e annuncia l'apertura di "un'indagine completa".