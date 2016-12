Gb, trovato morto l'oligarca russo Boris Berezovski: in rotta con il Cremlino di Putin

Il miliardario russo, in esilio a Londra, dopo essere entrato in rotta di collisione con il Cremlino, aveva affidato alla casa d'aste Christie's il Lenin Rosso di Andy Warhol, battuto nei giorni scorsi a 50 mila sterline. Insieme al quadro, aveva messo in vendita anche beni immobiliari in Costa Azzurra, auto d'epoca e altre opere d'arte.



Berezovski era salito agli onori della cronaca per aver vinto una causa per diffamazione contro la Tv di Stato russa la VGTRK,secondo la quale l'oligarca in esilio era il responsabile del complotto che portò alla morte di Alexander Litvinenko. Il Cremlino sostiene che Berezovski avrebbe chiesto perdono a Putin ammettendo i suoi errori.



Polizia: "Non chiare cause della morte" - La polizia britannica ammette però di non avere ancora chiarito le cause della morte di Berezovski e compie per il momento accertamenti a tutto campo. Lo si legge in un comunicato che indica per ora come "non spiegato" il decesso e annuncia l'apertura di "un'indagine completa".