foto Ansa

17:16

- E' giallo sugli accordi intercorsi fra Italia e India per il ritorno dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Dopo le parole del sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura, secondo il quale ci sarebbe un accordo scritto con l'India per escludere la pena di morte per i due fucilieri, arriva ora la risposta del ministro degli Esteri indiano: "Non c'é stato alcun accordo. Abbiamo solo fornito dei dati".