foto Afp

02:00

- Il premier libanese Najib Miqati si è dimesso in seguito a dissidi all'interno dell'esecutivo sull'organizzazione delle prossime elezioni politiche e sulla conferma in carica di un dirigente dei servizi di sicurezza. Il Libano resta senza governo in un momento molto delicato per le ripercussioni del conflitto siriano. A pesare sarebbe stata soprattutto la riforma della legge elettorale chiesta da Hezbollah e da una parte dello schieramento cristiano.