foto Ap/Lapresse

01:31

- L'ex "signore della guerra" congolese Bosco Ntaganda, sospettato di crimini di guerra in Congo nel 2002 e 2003, è arrivato nel carcere della Corte penale internazionale dell'Aja dopo aver lasciato il Ruanda. Ntaganda è stato trasportato in Olanda da Kigali dopo essersi consegnato all'ambasciata statunitense nel corso della settimana. Martedì comparirà per la prima volta davanti alla Cpi.