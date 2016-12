foto Reuters

00:32

- Una trentina di giovani incappucciati ha dato fuoco a Cipro ad una bandiera dell'Unione europea nei pressi del Parlamento, a Nicosia, prima che la polizia erigesse delle barricate per tenere a distanza i manifestanti. La protesta è andata in scena mentre si negoziavano i termini per il "piano B" di salvataggio dell'economia del Paese. Secondo quanto scrive Spiegel on line, sarebbero state bruciate anche una bandiera tedesca e una dell'Onu.