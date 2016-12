Usa, uccidono bimbo: presi due teenager

foto Ap/Lapresse Correlati Il dolore della madre 22:59 - Due teenager sono stati fermati dalla polizia negli Stati Uniti perché sospettati dell'assassinio a sangue freddo di un bimbo di 13 mesi avvenuto giovedì in una strada di Brunswick, in Georgia, durante una rapina ai danni della madre del piccolo. Si tratta di un ragazzo di 17 anni e di un quattordicenne. Uno dei due avrebbe detto alla donna: "Uccido tuo figlio se non mi dai i soldi". - Due teenager sono stati fermati dalla polizia negli Stati Uniti perché sospettati dell'assassinio a sangue freddo di un bimbo di 13 mesi avvenuto giovedì in una strada di Brunswick, in Georgia, durante una rapina ai danni della madre del piccolo. Si tratta di un ragazzo di 17 anni e di un quattordicenne. Uno dei due avrebbe detto alla donna: "Uccido tuo figlio se non mi dai i soldi".

Tutto ha avuto luogo in un tranquillo quartiere residenziale della cittadina. La donna, Sherry West, stava portando a spasso il figlioletto Antonio sul passeggino non lontano da casa, quando all'improvviso due ragazzini afroamericani le hanno sbarrato la strada. "Uccido tuo figlio se non mi dai i soldi", le ha detto quello più grande, mostrando una pistola. La giovane madre ha risposto: "Lo giuro, non ne ho" . Sulle prime ha anche pensato che la pistola fosse solo un giocatolo, ma vedendo la grinta del giovane rapinatore ha abbracciato il piccino per fargli scudo col suo corpo.



Il ragazzino a quel punto l'ha spinta di lato e ha detto: "Bene, allora lo uccido", e ha aperto il fuoco, sparandogli un colpo alla testa. Anche la donna è stata ferita ad un gamba, non è chiaro se per allontanarla dal passeggino o prima che i due baby rapinatori si dessero alla fuga. La polizia aveva promesso una ricompensa da 10mila dollari a chiunque avesse fornito informazioni utili per la cattura dei due ragazzini.