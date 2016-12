foto Ap/Lapresse

21:04

- Non ce l'ha fatta Antonio Giovanni Rossi, l'italiano di 34 anni ferito alla testa da un proiettile durante un tentativo di rapina avvenuto giovedì sera in Brasile. Lo ha confermato la Farnesina. Rossi era stato colpito da un malvivente a Curitiba, capitale del Paranà: il bandito gli aveva sparato mentre il 34enne stava pranzando insieme al fratello in un ristorante.