- "Non c'è più alcun impedimento o limitazione per i movimenti dell'ambasciatore a Nuova Delhi, Daniele Mancini". Lo ha assicurato il sottosegretario agli Esteri italiano, Staffan de Mistura. "Il ministro degli Esteri indiano Salman Khurshdie - ha spiegato de Mistura - si è impegnato ad inviare subito un messaggio alla Corte Suprema in cui si chiede la revoca dell'ordinanza con cui si intimava a Mancini di non lasciare l'India".