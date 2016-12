foto Ap/Lapresse

16:11

- Un bambino di appena 13 mesi è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre era in strada, a New York, sul passeggino spinto dalla madre. A sparare è stato un ragazzino di 13 o 15 anni, che era con un compagno un paio di anni più giovane di lui. I due minorenni volevano rapinare la donna, che è stata a sua volta ferita, non gravemente, ad una gamba.