foto Ansa

14:58

- "Siamo militari, noi andiamo avanti e andremo avanti". Lo hanno detto i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in volo per l'India, secondo quanto riferito dal sottosegretario agli Esteri Staffan De Mistura che li ha accompagnati. "I due marò sono convinti anche loro che questa è una decisione condivisa, la loro parola è importante quanto quella dell'ambasciatore, sanno che l'Italia non li lascerà mai", ha aggiunto De Mistura.