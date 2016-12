foto Da video

08:56

- L'Italia ha accettato il ritorno dei due marò Latorre e Girone dopo "le nostre assicurazioni che essi non correvano alcun rischio di arresto e che il loro processo in India non rientrava nei rarissimi casi in cui è prevista l'applicazione della pena di morte. Queste le parole del ministro degli Esteri indiano, Salman Khurshid, in parlamento.