Missouri, tenevano il figlio autistico in gabbia

foto Dal Web 08:44 - Una coppia del Missouri teneva il figlio autistico di 6 anni chiuso in una gabbia, completamente nudo, e lo nutriva di hot dog attraverso le sbarre. L'incubo per il bambino è finito con una telefonata anonima ad un servizio telefonico in difesa dei bambini maltrattati e vittime di abusi. A finire sotto accusa Victoria e Terry Smith, di 42 e 43 anni. I due, che hanno anche altri 5 figli, rischiano 7 anni di prigione.

Quando la polizia, un medico ed un assistente sociale si sono recati nell'appartamento, sono stati accolti dalla nonna che stava occupandosi del bambino e dei fratelli di età compresa tra gli 11 mesi e gli 8 anni, perché i genitori erano usciti per fare delle compere. Quando sono stati accompagnati nella stanza dove era tenuto il piccolo, hanno notato un odore insopportabile. Il bambino era nudo nella gabbia, seduto tra le proprie urine e feci, ma circondato di numerosi giocattoli e sembrava contento. Anche il resto dell'appartamento, poi, appariva molto sporco. I fratelli hanno detto che raramente potevano giocare col fratellino che veniva nutrito a hot dogs e crocchette di pollo dalle sbarre.



Quando sono tornati a casa, gli Smith hanno spiegato che la gabbia era l'unico modo per proteggere il bambino che, quando veniva lasciato solo, rischiava altrimenti di ferirsi. La coppia ha affermato che cercava di tenere la gabbia il più pulita possibile e che il piccolo era nudo per evitare che si strozzasse con i vestiti. La polizia ha verificato anche che le porte delle stanze dei fratellini erano dotate di chiavistelli per chiuderli dall'esterno.