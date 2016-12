foto Ansa

20:50

- I due marò partiranno stasera per l'India. Lo ha assicurato a Tgcom24 il sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura, precisando che il governo indiano ha garantito che non sarà applicata la pena di morte nei loro confronti. "La parola data da un italiano è sacra: noi avevamo sospeso il loro rientro in attesa che Nuova Delhi garantisse alcune condizioni". Tra queste risiedere nell'ambasciata italiana e avere libertà di movimento.