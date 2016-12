Marò, Girone e Latorre partiti per l'India

foto Ansa Correlati Tutto sul caso dei marò 01:28 - I due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono partiti per l'India a bordo di un velivolo militare decollato dall'aeroporto di Brindisi. Il governo italiano aveva chiesto e ottenuto dalle autorità indiane l'assicurazione scritta riguardo al trattamento per i due fucilieri e alla tutela dei loro diritti. Il sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura, ha precisato che il governo indiano ha garantito che non ci sarà la pena di morte. - I due marò,, sono partiti per l'India a bordo di un velivolo militare decollato dall'aeroporto di Brindisi. Il governo italiano aveva chiesto e ottenuto dalle autorità indiane l'assicurazione scritta riguardo al trattamento per i due fucilieri e alla tutela dei loro diritti. Il sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura, ha precisato che il governo indiano ha garantito che

Il presidente del Consiglio, Mario Monti, insieme al ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola, e al sottosegretario de Mistura, aveva in precedenza incontrato i fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, per valutare congiuntamente la posizione italiana e i risultati delle discussioni avvenute tra le autorità italiane e quelle indiane.



Sulla base delle decisioni assunte dal Cisr (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica), il governo italiano ha richiesto e ottenuto dalle autorità indiane l'assicurazione scritta riguardo al trattamento che sarà riservato ai fucilieri di marina e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Alla luce delle ampie assicurazioni ricevute, il governo ha ritenuto opportuno mantenere l'impegno, preso in occasione del permesso per partecipare al voto, del ritorno in India entro il 22 marzo. I fucilieri hanno aderito a tale valutazione.



Risiederanno in ambasciata e avranno libertà di movimento - I due fucilieri sono accompagnati dal sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura, risiederanno nell'ambasciata italiana a New Delhi e avranno "libertà di movimento". Lo ha assicurato lo stesso De Mistura aggiungendo: "Potranno anche andare al ristorante se vogliono".



De Mistura a Tgcom24: "Parola data da italiani è sacra" - "La parola data da un italiano è sacra: noi avevamo sospeso" il loro rientro "in attesa che New Delhi garantisse alcune condizioni", ha detto il sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura, ai microfoni di Tgcom24.



Napolitano a Latorre: "Apprezzo vostro senso di responsabilità" - Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha espresso a Massimiliano Latorre l'apprezzamento per il senso di responsabilità con cui i due marò hanno accolto la decisione del governo augurandosi un sollecito, corretto riconoscimento delle loro ragioni, ha reso noto il Quirinale.



India: "E' un bene per i due Paesi" - La notizia del ritorno dei due marò in India è "un bene per entrambi i Paesi". Questo il commento del ministro degli Esteri indiano, Salman Khurshid.



Alfano: "Decisione grave, è ritorno all'Italietta" - "E' una decisione tanto inaspettata quanto grave, che ha il sapore di un tragico ritorno all'Italietta. Così si perde la credibilità nazionale e internazionale". Lo afferma il segretario del Pdl Angelino Alfano.