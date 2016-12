Cipro, voci di chiusura della banca: scontri tra i dipendenti e la polizia

foto Reuters Correlati Cipro, fonti governo: niente prelievo dai conti<br>Ue vuole impedire fuga dei capitali dalle banche

17:36 - Sale la tensione a Cipro: davanti alla sede del Parlamento di Nicosia si registrano tafferugli tra manifestanti e polizia. I media locali riferiscono che a protestare sono soprattutto dipendenti della Laiki Bank (Banca Popolare). I disordini sono sorti dopo le voci circolate sulla possibile chiusura dell'istituto di credito in seguito ad una fusione con la maggiore Bank of Cyprus. La Banca Centrale del Paese ha però smentito categoricamente la chiusura.

La Banca Centrale di Cipro è dovuta intervenire per smentire categoricamente voci diffusesi a Nicosia circa la possibile chiusura della Bank of Cyprus, il principale istituto di credito del Paese. "Smentiamo queste voci - è detto in un comunicato diffuso dalla Banca Centrale -. Sono in corso in questo momento sforzi per trovare la migliore soluzione possibile per questo istituto".