Pkk: "Basta ai combattimenti in Kurdistan"

17:14

- Il capo militare del Pkk, Murat Karayilan, ha affermato che i ribelli obbediranno all'appello lanciato da Abdullah Ocalan per la cessazione dei combattimenti in Kurdistan e un ritiro dal territorio turco dei miliziani curdi. Lo ha riferito la tv privata turca Ntv. In una lettera inviata al leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, Karayilan ha indicato che la direzione militare aderisce al processo per una soluzione politica.