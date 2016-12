foto Ansa

16:03

- "E' arrivato il momento per il mondo arabo di fare passi avanti verso la normalizzazione delle relazioni con Israele". L'appello arriva da Barack Obama, che ha rivolto la sua esortazione ai governi arabi mentre era in visita a Gerusalemme. Durante il suo discorso il presidente Usa è stato interrotto da alcuni studenti, che lo hanno contestato. Ma Obama non si è scomposto e ha replicato: "Questi sono i problemi difficili che dobbiamo risolvere".