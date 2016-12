Stampa: spese "folli" per la Rousseff dal Papa

foto Ap/Lapresse Correlati Il Papa ai grandi: "Custodite il creato e l'uomo"

I leader del mondo in piazza San Pietro

La messa inaugurale del pontificato di Francesco 15:30 - Il soggiorno romano, in occasione della visita al Papa del governo di Dilma Rousseff, ha scatenato una polemica in Brasile per i suoi alti costi. Secondo uno dei quotidiani locali più autorevoli, "Folha de S.Paulo", la delegazione brasiliana ha affittato 52 camere di albergo e noleggiato 17 auto. La presidentessa - sottolineano i media - ha soggiornato in un hotel di lusso con 4 ministri e innumerevoli assistenti personali e guardie del corpo.

La maggioranza della delegazione è stata ospitata nell'Hotel Westin Excelsior, uno dei piu' lussuosi di Via Veneto, dove una stanza può costare oltre 500 euro. La replica del governo è venuta dal ministro degli Esteri, Antonio Patriota, che ha spiegato ad "Agencia Brasil" che non è stato possibile usare la residenza diplomatica in Italia perché attualmente "occupata".