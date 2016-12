In India si vota: un elettore ha quasi 5mila anni

foto Ap/Lapresse 08:49 - Un elettore dalla veneranda età di 4.818 anni, nato quindi nell'età del Bronzo; altri 177 con più di 200 primavere alle spalle e addirittura 39 persone con 0 anni. Ad accomunarli, il fatto di essere tutti iscritti nelle liste elettorali dello Stato indiano di Karnataka, e di essere stati chiamati al voto per le consultazioni del 5 maggio. La curiosità è emersa dall'analisi, realizzata da un gruppo di cittadini indiani, delle liste. - Un elettore dalla, nato quindi nell'età del Bronzo; altri 177 conalle spalle e addirittura 39 persone con. Ad accomunarli, il fatto di essere tutti iscritti nelle, e di essere stati chiamati al voto per le consultazioni del 5 maggio. La curiosità è emersa dall'analisi, realizzata da un gruppo di cittadini indiani, delle liste.

Oltre all'uomo millenario, che sarebbe nato durante la civiltà della valle dell'Indo, sono emerse anche altre evidenti anomalie, come il diritto di voto garantito a 177 persone che, scrive il quotidiano The Times of India, "hanno sfidato le leggi della natura e della scienza vivendo per più di 200 anni", e ad altre 39 che teoricamente non sono ancora nemmeno nate.



Nelle liste risultano poi iscritte 13mila persone con più di una moglie (mentre in Karnataka praticamente non ci sono musulmani, gli unici poligami in India), e altre 10mila hanno una differenza di età con i figli inferiore a 13 anni.



Fra i paradossi individuati nelle liste elettorali, anche una casa in cui vivrebbero addirittura 452 elettori e un'altra che ne ospiterebbe 347.