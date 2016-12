foto Reuters

- La Corea del Nord minaccia gli Stati Uniti per l'invio nella penisola di navi e aerei con capacità d'attacco nucleare ventilando "azioni militari corrispondenti" contro le basi Usa in Giappone e a Guam, tutte a breve distanza e potenzialmente "a portata delle armi atomiche" di Pyongyang. "Gli Usa non devono dimenticare che la base aerea di Guam e le basi navali in Giappone sono nel raggio d'attacco della Corea del Nord", ha riferito l'agenzia Kcna.