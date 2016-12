foto Ap/Lapresse

05:52

- Due persone, di cui un monaco buddista, sono morte e altre sono rimaste ferite nel centro della Birmania in seguito a violenti scontri che hanno portato anche alla distruzione di alcune moschee costringendo le autorità a imporre il coprifuoco. Un monaco e un ragazzo di 26 anni "trasportati in ospedale in seguito alle ustioni, sono morti" ha reso noto la polizia.