foto Ansa

02:00

- Una taglia da 5 milioni di dollari è stata posta dagli Usa sulla testa di ognuno di due presunti terroristi islamici nati in America. I due, Omar Shafik Hammami, 29 anni, nato in Alabama, e Jehad Serwan Mostafa, 30enne, nato in Wisconsin, militano nelle fila degli Shabab somali, un gruppo integralista affiliato ad Al Qaeda. Secondo il Dipartimento di stato hanno "dato contribuiti significativi alle attività di propaganda e militare" degli shabab.