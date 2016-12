foto Ansa

- La famiglia di Gabriele Fogazzi, bresciano di 32 anni, scomparso in Brasile, ha lanciato, tramite il proprio legale un appello alle istituzioni italiane nella speranza che si arrivi alla verità. Di Gabriele non si hanno notizie da fine gennaio quando era in vacanza con i genitori a Porto Seguro, a sud dello stato di Bahia, nella casa di famiglia. I genitori attendono l'esito del Dna su un corpo ritrovato pochi giorni dopo la scomparsa.