- E' svolta in Colorado, dove è stata definitivamente approvata una legge sul controllo delle armi. Il governatore John Hickenlooper ha firmato il provvedimento che rende effettivi i controlli preventivi per i privati che acquistano armi da fuoco, e mette anche al bando la vendita online di fucili e pistole, oltre ai caricatori ad alta capacità, con piu' di 15 colpi. La legge entra in vigore otto mesi dopo la strage nel cinema Aurora, di Denver.