Polonia, frana in una miniera: operai salvi

foto Reuters Correlati Tratti in salvo tutti i minatori 10:05 - Sono in buone condizioni i 19 minatori rimasti intrappolati dopo una frana in una miniera causata da una scossa di terremoto nel sud della Polonia: i soccorritori li hanno raggiunti scavando un tunnel parallelo e ora i lavoratori vengono estratti uno ad uno dal sito. Lo riferiscono i responsabili della miniera. In un primo momento si era davvero temuto per la vita degli operai, che potevano essere stati travolti dai detriti. - Sono in buone condizioni i 19 minatori rimasti intrappolati dopo una frana in una miniera causata da una scossa di terremoto nel sud della Polonia: i soccorritori li hanno raggiunti scavando un tunnel parallelo e ora i lavoratori vengono estratti uno ad uno dal sito. Lo riferiscono i responsabili della miniera. In un primo momento si era davvero temuto per la vita degli operai, che potevano essere stati travolti dai detriti.

Gli operai erano rimasti intrappolati a 600 metri di profondità nella miniera di rame di Rudna.



Attimi di paura - "C'è stato un terremoto nella miniera di Rudna - aveva detto il portavoce dell'azienda di estrazione, Dariusz Wyborski -. Le operazioni di salvataggio sono particolarmente complicate per il gran numero di rocce che ostacolano la strada". Secondo quanto riferito dalla compagnia, la scossa di terremoto aveva danneggiato anche le linee di comunicazione con il sottosuolo, per questo da ore non si riusciva ad avere notizie dei minatori.



Nel 2006 c'era stato un altro incidente - La miniera, in attività dal 1974, si trova nella regione Silesia, vicino al confine con Germania e Repubblica Ceca. L'azienda che la gestisce, la Kghm, è una delle più importanti nel settore dell'estrazione del rame. La Polonia ha numerose miniere, in particolare nella regione della Silesia. Nel 2006 un'esplosione di gas ha causato la morte di 23 operai.