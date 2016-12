foto IberPress

- La Statua della Libertà riapre al pubblico il prossimo Independence day, il 4 luglio. Questo monumento simbolo di New York e di tutti gli Stati Uniti è stato chiuso per lavori dopo i danni inflitti dal passaggio dell'uragano Sandy alle strutture dell'isola in cui si trova, dal molo ai sistemi di sicurezza. Ora però, come annuncia il Secretary of the Interior, Ken Salazar, i turisti potranno tornare a visitarla.