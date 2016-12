foto Ansa

02:00

- "Se ci dovesse essere una richiesta di intervento da parte dell'Onu, l'Alleanza Atlantica sarebbe pronta a fare la sua parte anche in Siria, sul modello di quanto fatto in Libia nel 2011". Lo ha detto il comandante supremo delle forze Nato, l'ammiraglio americano James Stavridis. "La situazione in Siria - ha aggiunto - peggiora: 70mila morti, un milione di rifugiati fuori dal Paese senza che ci sia in vista, al momento, la fine di una brutale guerra civile".