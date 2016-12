Mali, Al Qaeda: "Ucciso un ostaggio francese"

foto Ap/Lapresse Correlati Mali, dissidenti chiedono trattativa 01:25 - Al Qaeda nel Maghreb islamico ha annunciato di avere ucciso un ostaggio francese per rappresaglia contro l'intervento di Parigi in Mali. Lo riferisce l'agenzia mauritana Ani, precisando che si tratterebbe di Philippe Verdon, rapito con un suo compatriota nel nord del Mali nel novembre 2011. - Al Qaeda nel Maghreb islamico ha annunciato di avere ucciso un ostaggio francese per rappresaglia contro l'intervento di Parigi in Mali. Lo riferisce l'agenzia mauritana Ani, precisando che si tratterebbe di Philippe Verdon, rapito con un suo compatriota nel nord del Mali nel novembre 2011.

In un video del 2012 i due fecero un appello allora presidente Nicolas Sarkozy, chiedendo di fare il possibile per ottenere la loro liberazione. Gli ostaggi, Philippe Verdon, e Serge Lazarevic, furono mostrati in una tenda e indossavano turbanti. Un portavoce del ministero degli Esteri francese, Philippe Lalliot, ha detto che il ministero ''sta verificando'' l'annuncio sull'uccisione: "Al momento non sappiamo di più".