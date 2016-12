foto Ansa

- L'organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha reso noto che al momento non si può verificare se ad Aleppo, in Siria, siano state usate armi chimiche o altri ordigni tossici. "Non possiamo confermare l'uso di qualche agente chimico", ha precisato il portavoce Tarik Jasarevic da Ginevra. Nella città siriana saranno comunque inviate forniture mediche.