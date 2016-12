foto Ap/Lapresse

- Sette marine sono morti e altri sette sono rimasti feriti a causa di un'esplosione accidentale, avvenuta durante un'esercitazione notturna in una base militare nel Nevada occidentale. A provocare lo scoppio un colpo di mortaio partito per errore. L'incidente è accaduto nella base di Hawthorne, usata normalmente come deposito di munizioni e come campo di addestramento per forze speciali prima del loro dispiegamento in Medio Oriente.