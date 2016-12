foto LaPresse

23:18

- La Francia ha condannato con toni duri il bombardamento in territorio libanese compiuto nelle ultime ore dall'aviazione siriana, denunciandolo come un segnale di ulteriore "escalation" del conflitto e come "una nuova e grave violazione della sovranità del Libano". Sul tema è intervenuto il portavoce del ministero degli Esteri di Parigi, Philippe Lalliot.