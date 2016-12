Nucleare, Obama all'Iran: "Ridurre tensioni"

foto Da video 21:35 - Barack Obama ha rivolto un appello all'Iran sul nucleare in un videomessaggio. A due giorni dalla sua visita in Israele, il capo della Casa Bianca ha chiesto al regime di Teheran di prendere misure "immediate e significative" per ridurre le tensioni nate dal suo controverso programma nucleare. Obama ha detto che preferisce una soluzione diplomatica ma ha avvertito l'Iran che se continua su questa strada finirà solo per isolarsi ulteriormente. - Barack Obama ha rivolto un appello all'Iran sul nucleare in un videomessaggio. A due giorni dalla sua visita in Israele, il capo della Casa Bianca ha chiesto al regime di Teheran di prendere misure "immediate e significative" per ridurre le tensioni nate dal suo controverso programma nucleare. Obama ha detto che preferisce una soluzione diplomatica ma ha avvertito l'Iran che se continua su questa strada finirà solo per isolarsi ulteriormente.

IL VIDEOMESSAGGIO Nel videomessaggio di auguri agli iraniani in occasione del "Nowruz", il nuovo anno, il presidente Barack Obama ha auspicato l'inizio di un nuovo rapporto tra Stati Uniti e Iran. Al contempo, il capo della Casa Bianca si è rivolto al governo di Teheran sul nodo del nucleare. "Gli Stati Uniti preferiscono risolvere la questione pacificamente, attraverso la diplomazia" e "se come i leader iraniani affermano, il loro programma nucleare è per scopi pacifici, questa sarà la base per una soluzione concreta". Ma se "il governo iraniano continuerà sulla strada attuale, isolerà ulteriormente l'Iran".