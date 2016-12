foto Ansa

18:52

- Almeno 25 persone sono rimaste uccise in cinque esplosioni avvenute in una stazione degli autobus a Kano, in Nigeria. Dietro l'attacco, che ha distrutto diversi bus, ci sarebbero gli uomini della setta Boko Haram. L'area colpita, quella di Sabon Gari, è una delle più abitate dai cittadini cristiani provenienti dal sud del Paese.