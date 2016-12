foto Ansa

16:58

- "Ho trovato il Papa sereno, sicuro e in pace, ma anche occupato e preoccupato per l'immenso compito della guida della Santa Sede e per cambiare le cose che lui sa che deve cambiare". Così la presidente argentina Cristina Kirchner ha commentato il suo incontro con il Santo Padre in Vaticano, aggiungendo di avergli chiesto di "intercedere con la Gran Bretagna per agevolare il dialogo sulle Falkland".