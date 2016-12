foto Getty

- L'Ue "non fa parte della disputa legale" tra Italia e India e "perciò non può prendere posizione nel merito degli argomenti legali riguardanti la sostanza" del caso marò. Lo afferma un portavoce di Catherine Ashton, responsabile per la politica estera dell'Unione europea. L'Ue esprime tuttavia "l'incoraggiamento" a Italia e India perché trovino una "soluzione amichevole" nell'ambito del "rispetto delle regole internazionali".