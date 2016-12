India, udienza marò rinviata al 2 aprile

foto Ap/Lapresse 07:29 - La Corte Suprema di New Dehli ha aggiornato al 2 aprile l'udienza sul caso dei marò. In aula c'era il team legale dell'ambasciata d'Italia ma non l'ambasciatore Daniele Mancini, per il quale è stato esteso il divieto di espatrio. Gli italiani sono rappresentati dall'avvocato indiano Mukul Rohatgi. - La Corte Suprema di New Dehli ha aggiornato al 2 aprile l'udienza sul caso dei marò. In aula c'era il team legale dell'ambasciata d'Italia ma non l'ambasciatore Daniele Mancini, per il quale è stato esteso il divieto di espatrio. Gli italiani sono rappresentati dall'avvocato indiano Mukul Rohatgi.

Dopo aver ascoltato le ragioni del Procuratore generale e del legale della parte italiana, il presidente della Corte Suprema Altamas Kabir ha chiarito di non volersi esprimere sul non ritorno del marò fino alla scadenza del permesso il 22 marzo.

Il giudice è parso respingere l'istanza secondo cui l'ambasciatore Mancini ha firmato la sua dichiarazione giurata a nome dell'Italia. Ha quindi disposto l'estensione del suo precedente ordine secondo cui il diplomatico non può lasciare l'India.