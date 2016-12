foto Ap/Lapresse

06:40

- Due detenuti sono evasi domenica in elicottero da una prigione del Quebec, in Canada: uno dei due è stato arrestato insieme ad altri due complici poche ore dopo, mentre anche il secondo sarebbe vicino all'arresto. I due complici armati hanno preso in ostaggio il pilota dell'elicottero per obbligarlo a sorvolare la prigione di Saint-Jerome, a nord di Montreal, e hanno lanciato una scala di corda ai due detenuti che erano sul tetto del penitenziario.