foto Afp

02:03

- Aumenta la preccupazione delle autorità brasiliane per l'epidemia di dengue. Lo Stato di Rio de Janeiro, infatti, ha dichiarato ufficialmente la presenza di questa malattia infettiva nel suo territorio, con 36 Comuni colpiti, per un totale di 41.409 casi sospetti. Stando ai dati più recenti, l'epidemia ha avuto un aumento del 38% a livello geografico e del 24% per numero di casi registrati, rispetto allo stesso periodo del 2012.