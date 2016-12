foto Dal Web

23:38

- "Continuo a lottare perché l'Eurogruppo modifichi nelle prossime ore le sue decisioni per minimizzare l'impatto sui piccoli depositi" bancari. Così il presidente cipriota Nicos Anastasiades, parlando in tv, sul prelievo forzoso sui conti correnti fissato dall'Ue per il salvataggio di Cipro. "Sono assolutamente d'accordo con il malcontento causato da decisione difficile e dolorosa", ha sottolineato il premier.