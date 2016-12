foto Reuters

- Almeno 10 persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba avvenuta alla fermata di una stazione di autobus a Bassora, in Iraq, in un quartiere abitato prevalentemente da musulmani sciiti. Lo riferisce la polizia. La bomba è esplosa a nord della città. Poco prima un altro attentato era stato messo in atto davanti al palazzo delle imposte senza però fare vittime.