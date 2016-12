foto Ap/Lapresse

08:17

- Un elicottero della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf, sotto comando Nato) si è schiantato al suolo nell'Afghanistan meridionale causando la morte di un militare straniero. Lo ha reso noto la stessa Isaf a Kabul. "Le cause dell'incidente sono oggetto di una inchiesta" e "resoconti preliminari indicano che al momento dello schianto nella zona non vi era attività nemica", si legge in una nota.