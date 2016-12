foto Ap/Lapresse

- La Corte suprema indiana può "teoricamente ordinare l'arresto" dell'ambasciatore d'Italia Daniele Mancini ritenendolo responsabile del non ritorno dei marò in India. Lo sostiene Harish Salve, l'avvocato che fino all'11 marzo ha difeso gli interessi italiani per poi rinunciare in disaccordo con la decisione di Roma. Il legale ha detto che Mancini, non rispettando la dichiarazione depositata presso la Corte, si è reso responsabile di "oltraggio".