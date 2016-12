foto Ap/Lapresse

02:00

- Una bambina di sei anni, rapita giovedì all'uscita da scuola, è stata strangolata dal patrigno, un uomo di 27 anni, per vendicarsi della moglie con cui aveva da tempo dei contrasti. E' successo a Sebdou, vicino a Tlemcen, nel nord dell'Algeria. Si tratta del terzo caso di bambini rapiti e uccisi nel giro di una settimana. Il Paese è scosso e la gente è scesa in piazza più volte per chiedere la pena di morte per chi uccide minorenni.