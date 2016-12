foto Ap/Lapresse

- La squadra argentina di cui Papa Francesco è tifoso, il San Lorenzo, è scesa in campo con un nuovo stemma sulla maglia: un'immagine del Pontefice, sovrastata dalla scritta "Papa Francisco", in mezzo al petto. Il team del quartiere Boedo di Buenos Aires ha vinto per 1 a 0 contro il Colo'n. Il club ha fatto sapere che invierà in omaggio una maglia a Papa Bergoglio divenuto ora il maggior "sponsor" internazionale della squadra.