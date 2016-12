Allarme stupri in India: violentata una turista

foto Ansa 16:09 - Si aggrava in India l'allarme stupri: sotto tiro finisce anche una turista straniera, rimasta vittima di una violenza sessuale di gruppo. La donna, una svizzera, è stata aggredita mentre era con il marito in una tenda da campeggio nel Madhya Pradesh, nel centro del Paese. Sette uomini hanno sorpreso la coppia derubandola, poi hanno abusato a turno della donna dopo aver immobilizzato il partner. La polizia ha già arrestato alcuni sospetti. - Si aggrava in India l'allarme stupri: sotto tiro finisce anche una turista straniera, rimasta vittima di una violenza sessuale di gruppo. La donna, una svizzera, è stata aggredita mentre era con il marito in una tenda da campeggio nel Madhya Pradesh, nel centro del Paese. Sette uomini hanno sorpreso la coppia derubandola, poi hanno abusato a turno della donna dopo aver immobilizzato il partner. La polizia ha già arrestato alcuni sospetti.

La donna aggredita e stuprata è stata trasportata in un ospedale di Gwalior dove i medici hanno confermato la violenza subita. La violenza è avvenuta alle nove di sera vicino a una strada dove la coppia si era accampata per trascorrere la notte. La coppia era impegnata in un viaggio in bicicletta attraverso famose località indiane. Dopo aver visitato la cittadina di Orcha, i due erano diretti ad Agra, dove si trova il celebre mausoleo del Taj Mahal.



L'uomo ha detto che quattro uomini hanno stuprato la moglie mentre altri due o tre lo tenevano fermo. Sono stati poi derubati di 10mila rupie (circa 141 euro), una macchina fotografica e un computer portatile.



Una fonte dell'ambasciata svizzera a New Delhi ha fatto sapere che la donna "non è in pericolo di vita, ma è sotto shock". La turista ha 30 anni e ha lasciato l'ospedale. Il marito è stato picchiato dagli aggressori, ma "per fortuna senza conseguenze". Alcuni funzionari della sede diplomatica elvetica stanno assistendo la vittima, che ha presentato una denuncia alla polizia locale. Identificati i sette sospetti stupratori. Il commissario della polizia di Datia, C.S. Solanki, ha detto che gli agenti sono riusciti a individuarli sulla base della descrizione fornita dalla vittima.



I tragici precedenti - Si tratta dell'ennesimo caso di violenza in India dopo il brutale stupro e l'uccisione di una studentessa a New Delhi a dicembre che ha sollevato una rivolta popolare contro il governo accusato di non prendere sufficienti misure per proteggere le donne.