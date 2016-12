foto Ap/Lapresse

07:59

- Un elicottero militare all'aeroporto di Khamkalà, a Grozny, capitale della Cecenia, mentre era in fase di atterraggio. Il bilancio è di tre passeggeri morti, mentre un quarto è stato ricoverato in ospedale. Lo riferiscono fonti della Protezione civile locale, citate dall'agenzia Interfax. Dopo lo schianto, l'elicottero si è incendiato. Tra le possibili cause dell'incidente il maltempo e la scarsa visibilità dovuta ad una fitta nebbia.