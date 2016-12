foto Ansa

- Il governo venezuelano ha deciso di non imbalsamare il corpo del presidente deceduto Hugo Chavez. Lo ha confermato sul suo account Twitter il ministro dell'Informazione e della comunicazione Ernesto Villegas. Si sarebbe dovuto trasferire il cadavere in Russia per almeno sette mesi per realizzare l'imbalsamatura, ha spiegato Villegas per spiegare l'abbandono del progetto.