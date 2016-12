foto Ap/Lapresse

00:58

- La salma del generale Hugo Chavez, morto di cancro il 5 marzo, dopo un'esposizione al pubblico di 9 giorni e 9 notti, riposerà provvisoriamente su una delle colline attorno a Caracas, in un edificio militare conosciuto come la "Caserma della Montagna", sede del Museo della Rivoluzione Bolivariana. Un fiume rosso di persone l'ha accompagnata nei 7 km del percorso. L'imbalsamazione potrebbe non essere possibile perché potrebbe essere troppo tardi.